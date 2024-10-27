Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 07

- 09, Đường số 7, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tổ chức, sắp xếp, điều phối hàng hoá dựa trên tình hình tồn kho và tình hình bán của các gian hàng. Lập kế hoạch phân chia hàng mới cho các gian hàng. Phân tích tồn kho, phân tích bán hàng. Tham mưu, đề xuất các chương trình khuyến mại cho cửa hàng. Liên hệ và làm việc với các bên vận chuyển và nhà cung cấp. Tham gia vào việc điều phối hàng hoá cho toàn bộ hệ thống. Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.
Tổ chức, sắp xếp, điều phối hàng hoá dựa trên tình hình tồn kho và tình hình bán của các gian hàng.
Lập kế hoạch phân chia hàng mới cho các gian hàng.
Phân tích tồn kho, phân tích bán hàng.
Tham mưu, đề xuất các chương trình khuyến mại cho cửa hàng.
Liên hệ và làm việc với các bên vận chuyển và nhà cung cấp.
Tham gia vào việc điều phối hàng hoá cho toàn bộ hệ thống.
Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, kho vận, Thương mại hoặc Kế toán. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Trung trong công việc. Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc. Biết sử dụng word, excel, thư điện tử, internet, mạng xã hội.
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, kho vận, Thương mại hoặc Kế toán.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Trung trong công việc.
Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc.
Biết sử dụng word, excel, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 thứ 2 đến thứ 6, 2 ngày thứ 7/tháng. Có nhà ăn phục vụ nhân sự công ty. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc theo quy định công ty. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13. Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt. Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty. Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 thứ 2 đến thứ 6, 2 ngày thứ 7/tháng.
Có nhà ăn phục vụ nhân sự công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc theo quy định công ty.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt.
Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

