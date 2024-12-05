Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170

- 170Bis

- 172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về hoạt động của trò chơi bắn cá tại địa phương
2. Dựa trên phản hồi của người dùng/thị trường/sản phẩm cạnh tranh, v.v., xác định điểm yếu của người dùng và sản phẩm, hình thành nhu cầu và thúc đẩy sự phát triển và chấp nhận nhu cầu việc lặp đi lặp lại
3. Giúp đỡ nghiên cứu tìm hiểu tình hình mới nhất của thị trường địa phương, nghiên cứu nhu cầu của người dùng, theo dõi các sản phẩm cạnh tranh có liên quan và chú ý đến cộng đồng người dùng và các điểm nóng
4. Nghiên cứu các kênh thu hút khách hàng địa phương, khám phá và mở rộng nguồn người dùng chi phí thấp và giá trị cao tại địa phương, xây dựng và thực hiện các chương trình quảng cáo địa phương lập kế hoạch
5. Xây dựng hệ thống duy trì chăm sóc người dùng, đặc biệt là duy trì chăm sóc người dùng cốt lõi.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Biết Tiếng Trung càng ưu tiên
2. BẮT BUỘC có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các sản phẩm game, hiểu biết nhất định về sản phẩm, có tích lũy nhất định trong quá trình vận hành
3. Có hiểu biết nhất định về thị trường bản địa Việt Nam và nhóm người dùng;
4. Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chủ động phát hiện, suy nghĩ và giải quyết vấn đề;
5. Có năng lực học tập, khả năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm, khả năng chịu áp lực cao
6. Khả năng phân tích dữ liệu cơ bản, nhạy cảm với dữ liệu, có thể hỗ trợ vấn đề định vị sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc 2 tháng 85% mức lương chính thức
• Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
• Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật)
• Cung cấp 12 ngày phép năm có lương, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, thưởng tết, lương tháng 13
• Các chế dộ đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170-170Bis-172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

