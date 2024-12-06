Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 793/60B Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Tuyển dụng các vị trí cho công ty theo yêu cầu
Take care nhân viên
Quản lý hồ sơ nhân sự
Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h – 18h
Lương: 12.000.000 – 15.000.000 + bao cơm trưa + hoa hồng 200.000 - 1.500.000/người
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ biết tiếng trung giao tiếp
Trung Cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiêm tuyển dụng
Tính cách vui vẻ, năng động, trẻ trung
Độ tuổi:18-35 tuổi
Trung Cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiêm tuyển dụng
Tính cách vui vẻ, năng động, trẻ trung
Độ tuổi:18-35 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bao cơm trưa tại công
Có hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ
Team buding
Du lịch
Có hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ
Team buding
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI