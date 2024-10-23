Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5B Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Có kinh nghiệm về giá vận tải biển trên 5 năm, quen thuộc với lợi thế của các chủ tàu Việt Nam, hiểu biết về giá cả thị trường; Phát triển, duy trì và tạo mối quan hệ kinh doanh với hãng tàu, hệ thống đại lý/ khách hàng... Update đối chiếu, so sánh giá cả từ các nhà cung cấp khác nhau. Phối hợp hợp nhất các bộ phận khác để xử lý các vần đề phát sinh liên quan đến lô hàng Nghiên cứu thị trường, đảm bảo giá cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận mang về cho công ty Đảm bảo giá được cung cấp nhanh và kịp thời cho sales Báo cáo hàng tháng về tình hình thị trường, vấn đề cạnh tranh, giá cả nhà cung cấp, giá bán cho khách hàng. Cung cấp chính sách giá cho các bộ phận liên quan và kiểm soát giá chào bán của công ty. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm KN và có kỹ năng đàm phán giá tốt với hãng tàu, đại lý trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế. Tiếng Trung và tiếng Anh giao tiếp tốt Có niềm đam mê với ngành Logistics Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 25.000.000 vnd - 35.000.000 vnd ( cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn tùy theo năng lực cá nhân) BHXH theo quy định của Luật Lao động Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5B Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé, Quận 1

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

