Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
- Hồ Chí Minh: 5B Tôn Đức Thắng
- Phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Có kinh nghiệm về giá vận tải biển trên 5 năm, quen thuộc với lợi thế của các chủ tàu Việt Nam, hiểu biết về giá cả thị trường;
Phát triển, duy trì và tạo mối quan hệ kinh doanh với hãng tàu, hệ thống đại lý/ khách hàng...
Update đối chiếu, so sánh giá cả từ các nhà cung cấp khác nhau.
Phối hợp hợp nhất các bộ phận khác để xử lý các vần đề phát sinh liên quan đến lô hàng
Nghiên cứu thị trường, đảm bảo giá cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận mang về cho công ty
Đảm bảo giá được cung cấp nhanh và kịp thời cho sales
Báo cáo hàng tháng về tình hình thị trường, vấn đề cạnh tranh, giá cả nhà cung cấp, giá bán cho khách hàng.
Cung cấp chính sách giá cho các bộ phận liên quan và kiểm soát giá chào bán của công ty.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Có kinh nghiệm về giá vận tải biển trên 5 năm, quen thuộc với lợi thế của các chủ tàu Việt Nam, hiểu biết về giá cả thị trường;
Phát triển, duy trì và tạo mối quan hệ kinh doanh với hãng tàu, hệ thống đại lý/ khách hàng...
Update đối chiếu, so sánh giá cả từ các nhà cung cấp khác nhau.
Phối hợp hợp nhất các bộ phận khác để xử lý các vần đề phát sinh liên quan đến lô hàng
Nghiên cứu thị trường, đảm bảo giá cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận mang về cho công ty
Đảm bảo giá được cung cấp nhanh và kịp thời cho sales
Báo cáo hàng tháng về tình hình thị trường, vấn đề cạnh tranh, giá cả nhà cung cấp, giá bán cho khách hàng.
Cung cấp chính sách giá cho các bộ phận liên quan và kiểm soát giá chào bán của công ty.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm KN và có kỹ năng đàm phán giá tốt với hãng tàu, đại lý trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế.
Tiếng Trung và tiếng Anh giao tiếp tốt
Có niềm đam mê với ngành Logistics
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 25.000.000 vnd - 35.000.000 vnd ( cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn tùy theo năng lực cá nhân)
Mức lương : 25.000.000 vnd - 35.000.000 vnd (
BHXH theo quy định của Luật Lao động
Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5B Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé, Quận 1
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI