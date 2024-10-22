Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà hàng lẩu Hai Di Lao số 15 Tầng 3, Nha Trang center, 20 Tần Phú, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi hàng hóa xuất – nhập tồn, quản lý số lượng xuất – nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Trường hợp phát hiện số lượng hàng hóa xuất – nhập kho có sự biến động thì phải báo cáo lên cấp trên và đề xuất thay đổi định mức hàng tồn tối thiểu cho phù hợp.

Định kỳ thực hiện việc lập các phiếu yêu cầu mua hàng đối với các vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động,... theo kế hoạch.

Trực tiếp hoặc sắp xếp mặt bằng sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng để chuẩn bị xếp hàng nhập vào kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập.

Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp đúng vị trí, bảo quản đúng tiêu chuẩn, không bị ẩm mốc, hư hỏng hay đổ vỡ,...Đối với những hàng hóa phải sử dụng thường xuyên với số lượng lớn thì nên xếp ở vị trí gần cửa ra vào để tiện cho việc tìm kiếm và di chuyển, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi xuất – nhập hàng.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy tại kho. Thường xuyên kiểm tra các bình phòng cháy chữa cháy, đảm bảo bình đặt đúng nơi quy định theo sơ đồ.

Thường xuyên kiểm tra các kệ hàng, kịp thời phát hiện các hiện tượng sắp gãy đổ, mối mọt để có hướng xử lý. Tuyệt đối cấm những người không có phận sự vào kho.

Báo cáo với cấp trên khi xảy ra các tình huống phát sinh vượt ngoài khả năng giải quyết. Cùng với kế toán kho, kế toán công nợ đối chiếu các số liệu hàng phát sinh hàng ngày. Thực hiện các thủ tục thanh lý hàng hóa trong kho khi có yêu cầu.

Cùng với ban kiểm kê định kỳ tiến hành kiểm kê hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng đủ số lượng, đúng chất lượng; trường hợp phát hiện những hàng hóa không phù hợp phải thực hiện cách ly, đánh dấu và chờ ý kiến xử lý của cấp trên.

Định kỳ làm các báo cáo công việc theo quy định. Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Nghỉ 1 ngày/tuần không cố định, làm ca gãy theo Nhà hàng sắp xếp.

Tiếng Trung (phổ thông) 4 kỹ năng ở mức cơ bản (nghe, nói, đọc, viết)

Là người chăm chỉ, có sức khỏe, ưu tiên nam dưới 40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ/tháng. Thử việc 2 tháng nhận lương 85%, tạm khấu trừ thuế TNCN 10% (sẽ xuất chứng từ khấu trừ thuế để làm hoàn thuế nếu có nhu cầu). Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Bao cơm tại nhà hàng Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Mức lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin