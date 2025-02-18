Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SAO VÀNG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh,, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí hỗ trợ đắc lực các công việc cho Công ty trong việc triển khai các công việc liên quan đến Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nghiên cứu và phát triển kế hoạch đào tạo

đào tạo đứng lớp giảng dạy các khóa học theo giáo án và thời khóa biểu được phân công.

Đánh giá hiệu quả học viên.

Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày, tuần.

Công việc khác: Theo yêu cầu của quản lý trực tiếp khi có phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo Tiếng Trung: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học (MS Office, Zoom, Wechat,...)

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm.

Kỹ năng hoạch định & tổ chức công việc.

Kỹ năng quản trị rủi ro và xử lý tình huống.

Thái độ/ Phẩm chất

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tự tin, quyết đoán.

Chăm chỉ, kiên trì, cầu tiến.

Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SAO VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận và nhận đúng hạn.

Thang bảng lương thiết kế theo Bậc và được đánh giá thông qua năng lực làm việc theo dõi bởi Chủ quản bộ phận.

Cơ hội làm việc và thăng tiến nhanh ở các Bậc lương mới hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động và các chế độ thưởng trong các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo quy định của Công ty

Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Chủ quản bộ phân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAO VÀNG

