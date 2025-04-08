Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà Jasmine 1,Số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Xây dựng, triển khai Chiến lược Trade Marketing
Giám sát, kiểm tra và quản lý hoạt động POSM
Quản lý và triển khai các chương trình khuyến mại
Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Hoạt động Activation & Trade Event
Quản lý quảng cáo offline và ngoài trời
Quản lý ngân sách marketing
Đào tạo và quản lý nhân sự
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trade marketing hoặc marketing tại các công ty trong ngành sức khỏe, làm đẹp hoặc các ngành liên quan.
ngành sức khỏe, làm đẹp hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, tổ chức sự kiện, và phát triển chiến lược marketing tại điểm bán.
Kinh nghiệm sâu về quảng cáo offline và ngoài trời, đặc biệt trong ngành y tế.
quảng cáo offline và ngoài trời
Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý trong quảng cáo ngành y tế.
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
