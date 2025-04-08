Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Jasmine 1,Số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng, triển khai Chiến lược Trade Marketing

Giám sát, kiểm tra và quản lý hoạt động POSM

Quản lý và triển khai các chương trình khuyến mại

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

Hoạt động Activation & Trade Event

Quản lý quảng cáo offline và ngoài trời

Quản lý ngân sách marketing

Đào tạo và quản lý nhân sự

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trade marketing hoặc marketing tại các công ty trong ngành sức khỏe, làm đẹp hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, tổ chức sự kiện, và phát triển chiến lược marketing tại điểm bán.

Kinh nghiệm sâu về quảng cáo offline và ngoài trời, đặc biệt trong ngành y tế.

Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý trong quảng cáo ngành y tế.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam

