Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
- Thanh Hóa: Thứ 2 – Thứ 7
- Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…)
- Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/năm
- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm,…Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều.các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
- Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước khi ký hợp đồng chính thức, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tổng hợp, đối chiếu các kết quả của các showroom các chương trình Trade Marketing (khuyến mãi, chấm SOPs, Trưng bày..
Theo dõi công nợ với nhà cung cấp
Theo dõi công cụ dụng cụ quảng cáo của showroom
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng: sử dụng word, excel
- Ham học hỏi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI