Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Thứ 2 – Thứ 7

- Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…)

- Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/năm

- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm,…Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều.các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

- Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước khi ký hợp đồng chính thức, Thành phố Thanh Hóa