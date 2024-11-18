Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc

- Thái Nguyên

- Phú Thọ ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng của Công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc ... theo địa bàn phụ trách.
- Thực hiện hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Thực hiện cập nhật đơn hàng, theo dõi doanh thu, báo cáo công việc theo đúng quy trình, quy định của Công ty chính xác, nhanh chóng và kịp thời.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm của Công ty trên địa bàn phụ trách.
- Thu thập, phản hồi thông tin từ Khách hàng, thị trường nhằm đóng góp để hoàn thiện hơn về mặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, chương trình khuyến mãi ... của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Dược.
- Có kinh nghiệm trình dược viên OTC từ 1 năm trở lên. Thông thạo địa bàn ứng tuyển là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, giải quyết vấn đề.
- Tinh thần cầu tiến, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: CB + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty.
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh quý, năm của Công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.
- Du lịch, teambuilding hàng năm.
- Cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 56, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-otc-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-vinh-phuc-job252338
