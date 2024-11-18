Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng của Công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc ... theo địa bàn phụ trách.

- Thực hiện hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

- Thực hiện cập nhật đơn hàng, theo dõi doanh thu, báo cáo công việc theo đúng quy trình, quy định của Công ty chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm của Công ty trên địa bàn phụ trách.

- Thu thập, phản hồi thông tin từ Khách hàng, thị trường nhằm đóng góp để hoàn thiện hơn về mặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, chương trình khuyến mãi ... của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Dược.

- Có kinh nghiệm trình dược viên OTC từ 1 năm trở lên. Thông thạo địa bàn ứng tuyển là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, giải quyết vấn đề.

- Tinh thần cầu tiến, chịu khó.

- Lương: CB + Phụ cấp + Thưởng doanh số.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty.

- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh quý, năm của Công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.

- Du lịch, teambuilding hàng năm.

- Cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

