Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Lương cạnh tranh (15.000.000

- 20.000.000) theo năng lực.

- Đóng Bảo Hiểm theo quy định của nhà nước.

- Hưởng lương tháng 13 và các sự kiện sinh nhật, lễ tết theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát hằng năm theo công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội trở thành các vị trí chủ chốt trong Công ty

- Hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Việt Nam và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia những khóa đào tạo do công ty tổ chức theo định kỳ để phát triển kỹ năng ch, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và KPIs hàng tháng
- Đi bán hàng đúng địa bàn đã được phân công. Thực hiện đúng và đủ các bước bán hàng theo quy trình bán hàng trên hệ thống
- Bán đúng giá công ty quy định
- Mở rộng khách hàng theo danh mục trong địa bàn.
- Cung cấp đúng và đủ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho cấp quản lý.
- Quản lý và nắm được thông tin khách hàng thuộc phạm vi phụ trách
- Cung cấp đúng và đủ thông tin về tồn kho, các phản hồi cuả khách hàng về sản phẩm công ty.
- Triển khai đầy đủ và đúng các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty đên khách hàng (tặng hàng, CT tích lũy...)
- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các khách hàng thuộc khu vực phụ trách
- Thực hiện các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm theo form mẫu & các báo cáo phát sinh khác theo yêu cầu của QL
- Địa bàn phụ trách: TP Vinh, Hưng Nguyên, 1/3 Nam Đàn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty trong ngành Dược hoặc FMCG.
- Tác phong làm việc chủ động, sáng tạo
- Có tư duy kinh doanh nhạy bén
- Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 272 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

