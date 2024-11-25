Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 16 địa điểm khác, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm vào hệ thống nhà thuốc trên địa bàn (data do Công ty cung cấp)
Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng
Check in định vị tại các nhà thuốc hàng ngày theo danh sách có sẵn
Xây dựng và nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng
Phát triển và củng cố địa bàn được giao
Thực hiện công việc được giao theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Không yêu cầu kinh nghiệm sale và không bắt buộc phải tốt nghiệp ngành Dược (Công ty sẽ đào tạo miễn phí)
Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó
Đam mê đi thị trường, chăm chỉ và cầu tiến
Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm sale và không bắt buộc phải tốt nghiệp ngành Dược (Công ty sẽ đào tạo miễn phí)
Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó
Đam mê đi thị trường, chăm chỉ và cầu tiến
Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 triệu đến 20 triệu/tháng và không giới hạn theo năng lực, chế độ thưởng nóng theo thành tích
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Lương tháng 13
Đa dạng các phúc lợi nội bộ như: hoạt động ngoại khóa teambuilding, các chính sách thưởng lễ - tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ...
Nhiều nhãn hàng phân phối mạnh trên thị trường như: Dạ dày HP - Việt Dược, Viên ngậm ho cúc lục lăng, Siro ho, khăn lau hạ sốt Cool Kid,...
Được đào tạo từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.
Luôn có cơ hội thăng tiến lên các cấp tổ trưởng , quản lí
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Lương tháng 13
Đa dạng các phúc lợi nội bộ như: hoạt động ngoại khóa teambuilding, các chính sách thưởng lễ - tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ...
Nhiều nhãn hàng phân phối mạnh trên thị trường như: Dạ dày HP - Việt Dược, Viên ngậm ho cúc lục lăng, Siro ho, khăn lau hạ sốt Cool Kid,...
Được đào tạo từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.
Luôn có cơ hội thăng tiến lên các cấp tổ trưởng , quản lí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI