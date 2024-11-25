Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 16 địa điểm khác, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

Giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm vào hệ thống nhà thuốc trên địa bàn (data do Công ty cung cấp)

Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng

Check in định vị tại các nhà thuốc hàng ngày theo danh sách có sẵn

Xây dựng và nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng

Phát triển và củng cố địa bàn được giao

Thực hiện công việc được giao theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Không yêu cầu kinh nghiệm sale và không bắt buộc phải tốt nghiệp ngành Dược (Công ty sẽ đào tạo miễn phí)

Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó

Đam mê đi thị trường, chăm chỉ và cầu tiến

Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu đến 20 triệu/tháng và không giới hạn theo năng lực, chế độ thưởng nóng theo thành tích

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

Lương tháng 13

Đa dạng các phúc lợi nội bộ như: hoạt động ngoại khóa teambuilding, các chính sách thưởng lễ - tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ...

Nhiều nhãn hàng phân phối mạnh trên thị trường như: Dạ dày HP - Việt Dược, Viên ngậm ho cúc lục lăng, Siro ho, khăn lau hạ sốt Cool Kid,...

Được đào tạo từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Luôn có cơ hội thăng tiến lên các cấp tổ trưởng , quản lí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

