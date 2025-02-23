Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch doanh thu, sản lượng năm/quý/tháng cho nhóm khách hàng phụ trách cụ thể đến từng sản phẩm và từng khách hàng,

- Xây dựng mục tiêu phát triển thêm khách hàng, số sản phẩm bán, sản lượng mỗi sản phẩm cho từng khách hàng phụ trách,

- Triển khai các hoạt động bán hàng tại địa điểm bán theo đúng quy trình, đúng tuyến,

- Xây dựng mối quan hệ khách hàng, phát triển khách hàng,

- Báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Y/Dược hoặc các ngành Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh,…) từ trình độ Cao đẳng trở lên,

- Có khả năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt

- Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần cầu tiến cao, yêu thích công việc bán hàng.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tiền GiangĐồng Bằng Sông Cửu Long