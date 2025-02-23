Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Trình dược viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- 232 Phạm Hùng, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

- Lập kế hoạch doanh thu, sản lượng năm/quý/tháng cho nhóm khách hàng phụ trách cụ thể đến từng sản phẩm và từng khách hàng,
- Xây dựng mục tiêu phát triển thêm khách hàng, số sản phẩm bán, sản lượng mỗi sản phẩm cho từng khách hàng phụ trách,
- Triển khai các hoạt động bán hàng tại địa điểm bán theo đúng quy trình, đúng tuyến,
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng, phát triển khách hàng,
- Báo cáo định kỳ theo quy định.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Y/Dược hoặc các ngành Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh,…) từ trình độ Cao đẳng trở lên,
- Có khả năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt
- Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần cầu tiến cao, yêu thích công việc bán hàng.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tiền GiangĐồng Bằng Sông Cửu Long

- Tốt nghiệp chuyên ngành Y/Dược hoặc các ngành Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh,…) từ trình độ Cao đẳng trở lên,
- Có khả năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt
- Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần cầu tiến cao, yêu thích công việc bán hàng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

