Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)
- Tiền Giang:
- 232 Phạm Hùng, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch doanh thu, sản lượng năm/quý/tháng cho nhóm khách hàng phụ trách cụ thể đến từng sản phẩm và từng khách hàng,
- Xây dựng mục tiêu phát triển thêm khách hàng, số sản phẩm bán, sản lượng mỗi sản phẩm cho từng khách hàng phụ trách,
- Triển khai các hoạt động bán hàng tại địa điểm bán theo đúng quy trình, đúng tuyến,
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng, phát triển khách hàng,
- Báo cáo định kỳ theo quy định.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Y/Dược hoặc các ngành Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh,…) từ trình độ Cao đẳng trở lên,
- Có khả năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt
- Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần cầu tiến cao, yêu thích công việc bán hàng.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tiền GiangĐồng Bằng Sông Cửu Long
Tại Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
