Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Tien Giang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm doanh số trên địa bàn được giao.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

• Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

• Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm.

• Hợp tác cùng bộ phận marketing để thực hiện các Chương trình hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kênh OTC

• Tốt nghiệp từ trung cấp dược

• Biết sử dụng vi tính văn phòng và email

• Chăm chỉ, chịu khó, giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed Thì Được Hưởng Những Gì

