Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Tien Giang, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm doanh số trên địa bàn được giao.
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
• Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
• Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm.
• Hợp tác cùng bộ phận marketing để thực hiện các Chương trình hỗ trợ khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kênh OTC
• Tốt nghiệp từ trung cấp dược
• Biết sử dụng vi tính văn phòng và email
• Chăm chỉ, chịu khó, giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
