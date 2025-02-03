Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc bán hàng trong khu vực phụ trách.

Hỗ trợ giá trong việc bỏ thầu, theo dõi, kiểm tra hàng hóa, báo cáo ASM

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng ETC, và địa bàn tiềm năng mới

Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu phân bổ target và forecast tháng

Theo dõi hàng hóa khi xuất bán BV, thời gian BV nhận hàng

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo chính sách bán hàng công ty

Quản lý hệ thống bán hàng ETC, trên địa bàn, báo cáo về ASM

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp hoặc cấp trên liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về thị trường và tình hình kinh doanh ngành Dược kênh ETC.

Nắm rõ các kiến thức, quy định thông tin về cơ chế, công văn liên quan đến thuốc và đấu thầu.

Am hiểu và thường xuyên cập nhật các công văn liên quan để công việc

Giới tính : Nam, chấp nhận đi công tác các khu vực lân cận phụ trách

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

Hưởng các chế độ ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát, các chương trình Team building, …

Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin