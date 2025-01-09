Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại Y Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Khu vực VT - Khu vực ĐN - Khu vực BD, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Chăm sóc mạng lưới khách hàng là nhà thuốc, phòng khám…theo địa bàn được phân công.

- Tư vấn, bán hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng nắm rõ sản phẩm

- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới

- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại, chính sách từ công ty tới khách hàng từ Công ty: Doanh số, độ bao phủ, nhãn hàng mới…

- Đi thị trường đến các nhà thuốc trong khu vực giới thiệu và bán các sản phẩm dược của công ty.

- Có sẵn tuyến đường và khách hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên (không yêu cầu ngành)

Đam mê đi thị trường

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Sales thị trường Có phương tiện đi lại

Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 8-15M + PC + %hoa hồng

- Thưởng doanh số quý + thưởng năm + lễ, tết.

- Đào tạo - training bài bản nếu chưa có kinh nghiệm.Đào tạo nâng cao kỹ năng theo định kỳ.

- Môi trường làm việc năng động,chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ tuần/tháng/quý/năm

- Chế độ phúc lợi BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ.

- Du lịch hàng năm, team building,tất niên - Thưởng sinh nhật, hiếu hỉ

- Phong trào công ty đa dạng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc

