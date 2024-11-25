Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty Cổ Phần Cen Academy

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 57 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Hướng dẫn học viên từng bước hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức.
-Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải cách liên tục giáo án ở các cấp độ và hỗ trợ công việc văn phòng liên quan đến tiếng Đức.
- Hỗ trợ chữa bài, luyện nghe nói cho học viên
-Truyền cảm hứng học tập cho học viên.
-Theo dõi lực học của mỗi học viên để báo lại cho phòng quản lý học viên.
-Thời gian: Làm việc linh hoạt (có thể xoay ca) và parttime
- Hình thức: online hoặc offline tại rung tâm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Đức lưu loát, có thể giao tiếp với người Đức
- Có từ bẳng B2 trở lên
- Sinh viên các trường CĐ, ĐH Ngoại Ngữ khoa Tiếng Đức đang muốn làm thêm hoặc đã từng làm việc tại Đức
- Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Đức
-Thái độ tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc trợ giảng/giảng dạy

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Full time: 15.000.000-20.000.000đ + thưởng.
Partime: 170.000 - 200.000/1 tiết (45 phút offline và 60p dạy online)
- Được giảng dạy/ trợ giảng trong môi trường Nước Đức thu nhỏ tiên tiến nhất của CAD
- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn
- Được xét thưởng, vinh danh hàng năm
- Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

