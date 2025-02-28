Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Từ 0 Triệu

- Chuẩn bị bài, chấm bài, hỗ trợ các em học sinh.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối tượng: sinh viên năm 1, 2 và 3 các trường đại học trên TPHCM.

- Ưu tiên các bạn có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.

- Có thể làm việc theo ca, tất cả các ngày trong tuần ( bao gồm thứ 7 và chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 30.000VND/ giờ trở lên tùy theo kinh nghiệm ( số giờ làm việc) và trình độ chuyên môn.

- Ứng viên đào tạo và thi nâng bậc lương định kỳ.

- Thời gian: tự chọn khung giờ phù hợp.

- Trải nghiệm và học hỏi trong môi trường giáo dục Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM

