Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM
Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Từ 0 Triệu
- Chuẩn bị bài, chấm bài, hỗ trợ các em học sinh.
Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đối tượng: sinh viên năm 1, 2 và 3 các trường đại học trên TPHCM.
- Ưu tiên các bạn có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.
- Có thể làm việc theo ca, tất cả các ngày trong tuần ( bao gồm thứ 7 và chủ nhật)
Tại CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: từ 30.000VND/ giờ trở lên tùy theo kinh nghiệm ( số giờ làm việc) và trình độ chuyên môn.
- Ứng viên đào tạo và thi nâng bậc lương định kỳ.
- Thời gian: tự chọn khung giờ phù hợp.
- Trải nghiệm và học hỏi trong môi trường giáo dục Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ISHIDO VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
