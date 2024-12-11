Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Cụm Công nghiệp Việt Nhật, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

· Hỗ trợ lãnh đạo và các phòng ban trong các công việc liên quan đến giao tiếp, dịch thuật tiếng Trung (dịch nói và dịch viết).
· Phiên dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo và các văn bản khác từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
· Sắp xếp lịch làm việc, tham gia các cuộc họp, ghi chép và lập báo cáo.
· Theo dõi và quản lý các công việc hành chính, giấy tờ, hỗ trợ các dự án khi cần.
· Liên lạc, trao đổi với đối tác và khách hàng Trung Quốc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết).
· Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Kinh tế đối ngoại, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
· Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc công việc liên quan là một lợi thế.
· Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và làm việc độc lập tốt.
· Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 10.000.000 -12.000.000
· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
· Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định.
· Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: H5-TT10, khu đô thị Xuân Phương, đường Foresa 8C, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

