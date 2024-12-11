Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Cụm Công nghiệp Việt Nhật, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

· Hỗ trợ lãnh đạo và các phòng ban trong các công việc liên quan đến giao tiếp, dịch thuật tiếng Trung (dịch nói và dịch viết).

giao tiếp, dịch thuật tiếng Trung

· Phiên dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo và các văn bản khác từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Phiên dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo

· Sắp xếp lịch làm việc, tham gia các cuộc họp, ghi chép và lập báo cáo.

Sắp xếp lịch làm việc

· Theo dõi và quản lý các công việc hành chính, giấy tờ, hỗ trợ các dự án khi cần.

· Liên lạc, trao đổi với đối tác và khách hàng Trung Quốc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết).

Thành thạo tiếng Trung

· Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Kinh tế đối ngoại, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Ngôn ngữ Trung, Kinh tế đối ngoại, Thương mại

· Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc công việc liên quan là một lợi thế.

· Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và làm việc độc lập tốt.

· Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 10.000.000 -12.000.000

Thu nhập: 10.000.000 -12.000.000

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

· Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định.

· Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin