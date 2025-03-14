Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38B Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du,, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, lịch công tác cho Ban Giám đốc;

Đặt vé máy bay, khách sạn cho Ban Giám đốc;

Trực tiếp phiên dịch trong các cuộc họp, cuộc gặp mặt có đối tác là người Trung Quốc;

Đi công tác tại các nhà máy Trung Quốc cùng Ban Lãnh đạo;

Check Hợp đồng mua bán hàng hóa;

Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa;

Thay mặt Ban lãnh đạo trao đổi, làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc về: đàm phá giá (nếu có), đặt hàng, giao nhận, ship hàng, thông quan...

Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, thanh toán quốc tế, hải quan, cho đến khi hàng về đến kho.

Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Logistic, Ngoại thương.

Có kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương hoặc từng làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

Tự tin giao tiếp và có khả năng sắp xếp công việc;

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả;

Thành thạo Tiếng Trung, có thể nghe – nói – đọc – viết, từ HSK 4.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương từ 10 – 15 triệu (Thỏa thuận theo năng lực);

Được đi công tác nước ngoài cùng Ban Lãnh đạo, Công ty hỗ trợ 100% chi phí công tác;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc;

Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;

Có cơ hội phát triển chuyên môn, nghề nghiệp;

Chế độ sinh nhật, liên hoan hàng tháng;

Được thưởng Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin