Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Có trách nhiệm hỗ trợ người phụ trách biên dịch các loại văn bản, tài liệu đàm phán kinh doanh và các loại thông tin liên lạc khác nhau;

Chịu trách nhiệm phiên dịch tại chỗ các cuộc họp của phòng ban, triển lãm, v.v.;

Chịu trách nhiệm biên dịch các loại văn bản, thư từ, biểu mẫu và các văn bản chính thức khác;

Các loại công việc khác liên quan đến biên dịch.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, trình độ cao đẳng trở lên, dưới 35 tuổi;

Trình độ tiếng Trung cấp độ 4 trở lên; kỹ năng đọc, viết tiếng Trung tốt, có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Trung;

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt ngôn ngữ tốt;

Có khả năng thích nghi với công việc thực địa thường xuyên và công việc tạm thời linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 - 18,000,000 VND/tháng, chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX

