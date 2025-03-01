Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Giám đốc

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám đốc

- Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ Giám đốc khi đi công tác.

- Truyền đạt thông tin của Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Ban Giám Đốc.

- Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Ban Giám đốc (liên hệ đối tác, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, làm các thủ tục visa).

- Giúp việc cho Ban Giám đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết. Chăm sóc khách hàng (gửi quà, hoa vào các dịp lễ, kỷ niệm…).

- Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 20-27 tuổi. Có laptop các nhân

- Yêu cầu tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm.

- Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-10 triệu tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm + thưởng + phụ cấp gửi xe, điện thoại.

- Tham gia các khóa đào tạo, training thường niên và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng tại công ty.

- Được đi du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm, tham gia Team building hàng năm, liên hoan FUNNY hàng tuần.

- Công đoàn, sinh nhật theo tháng.

- Nghỉ lễ Tết theo quy định tại công ty.

- Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

