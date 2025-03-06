Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A, Toà Nhà Việt

- Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Giám đốc trong quản lý, triển khai, giám sát hoạt động của công ty và các công ty thành viên. Đôn đốc các bộ phận hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu công việc theo yêu cầu của Giám đốc;
- Sắp xếp lịch trình công việc cho Ban giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp cho Ban Giám Đốc để phục vụ việc quản lý điều hành;
- Nghiên cứu thông tin thị trường, phát triển sản phẩm theo yêu cầu của Giám đốc
- Điều phối và quản lý lịch trình của Giám đốc, sắp xếp lịch công tác, tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác, nội bộ của Giám đốc và các hoạt động khác một cách hiệu quả;
- Hỗ trợ tổ chức cuộc họp: Lên kế hoạch cuộc họp, sắp xếp địa điểm, chuẩn bị tài liệu, gửi lời mời và tham gia hỗ trợ trong suốt cuộc họp;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án, công việc của các bộ phận;
- Điều phối thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc liên tục giữa các bộ phận và đối tác, đảm bảo rằng mọi người đều được cập nhật và thông tin được truyền đạt đầy đủ. Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc, thông tin giữa các bộ phận với Giám đốc và Tiếp nhận, truyền đạt một cách chính xác các chỉ đạo của Giám đốc đến cá nhân, bộ phận phòng ban liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;
- Tiếp nhận và kiểm tra văn bản, chứng từ các bộ phận chuyển đến trước khi trình Giám đốc xem xét, kiểm duyệt và ký;
- Làm việc với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp khi được ủy quyền;
- Xây dựng các biểu mẫu Báo cáo và Tổng hợp báo cáo của các bộ phận theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu;
- Phiên dịch tài liệu, phiên dịch trực tiếp trong các công việc cần thiết khi có sự yêu cầu;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực về sản phẩm liên quan đến sức khoẻ, đặc biệt là đồ uống sức khỏe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Thưởng các Ngày lễ, Tết;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...);
- Thời gian làm việc : 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 - chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 402 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

