Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B48

- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham mưu, hỗ trợ giám đốc triển khai các chính sách, hoạt động của công ty
Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất
Tiếp nhận báo cáo của các Trưởng phòng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc
Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức các cuộc họp khi có yêu cầu, chuẩn bị tài liệu, ghi chép nội dung cuộc họp
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan
Có kỹ năng lập kế hoạch làm việc và báo cáo công việc
Có hiểu biết về kinh doanh ghế massage là 1 lợi thế
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 B48 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

