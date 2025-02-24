Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
- Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Sắp xếp công việc, điều phối, nhắc nhở, quản lý thời gian, lịch làm việc cho GĐ
Tiếp nhận, triển khai các công việc của GĐ xuống các Phòng/Ban
Theo dõi tiến độ thực hiện công việc, mục tiêu OKRs, kiểm soát deadline mà GĐ đã giao cho các Phòng/Ban. Đôn đốc nhắc nhở các bộ phận có liên quan, đảm bảo công việc mà GĐ giao xuống được kiểm soát và tiến hành đúng thời hạn.
Vận hành và đề xuất các giải pháp tối ưu sale, mkt, vận đơn, đặt hàng…..
Báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho GĐ. Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm.
Hỗ trợ giám đốc trong việc lên lịch trình và tiến hành công việc theo lịch trình
Là cầu nối giữa Sếp và các phòng ban. Tiếp nhận, truyền đạt yêu cầu của Sếp đến các phòng ban và nhân sự, báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho sếp.
Hỗ trợ các công việc đối ngoại như: tiếp đón đối tác, đặt hoa,…
Các công việc khác theo sự phân công điều động của giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop, có hiểu biết về kinh doanh, marketing,…
Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên các bạn đã từng làm công ty kinh doanh lĩnh vực TMĐT, nếu không có sẽ được đào tạo.
Đã sử dụng thành thạo phần mềm QLNS, ưu tiên thành thạo phần mềm Lark.
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc 1 cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Có khả năng phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính
Có tinh thần trách nhiệm, thông minh, nhanh nhẹn
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng hoạch định, tổ chức công việc cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, giỏi Tiếng Anh là lợi thế
Có kỹ năng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn
Môi trường làm việc lý tưởng
Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ từ Công ty như sau:
Thu nhập: Lương cứng 12 – 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng (thu nhập 15 – 20 triệu)
Lương cứng 12 – 15 triệu
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân
Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
