Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sắp xếp công việc, điều phối, nhắc nhở, quản lý thời gian, lịch làm việc cho GĐ

Tiếp nhận, triển khai các công việc của GĐ xuống các Phòng/Ban

Theo dõi tiến độ thực hiện công việc, mục tiêu OKRs, kiểm soát deadline mà GĐ đã giao cho các Phòng/Ban. Đôn đốc nhắc nhở các bộ phận có liên quan, đảm bảo công việc mà GĐ giao xuống được kiểm soát và tiến hành đúng thời hạn.

Vận hành và đề xuất các giải pháp tối ưu sale, mkt, vận đơn, đặt hàng…..

Báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho GĐ. Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

Hỗ trợ giám đốc trong việc lên lịch trình và tiến hành công việc theo lịch trình

Là cầu nối giữa Sếp và các phòng ban. Tiếp nhận, truyền đạt yêu cầu của Sếp đến các phòng ban và nhân sự, báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho sếp.

Hỗ trợ các công việc đối ngoại như: tiếp đón đối tác, đặt hoa,…

Các công việc khác theo sự phân công điều động của giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ. Ưu tiên độ tuổi từ 1997 - 2000,....

Có laptop, có hiểu biết về kinh doanh, marketing,…

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên các bạn đã từng làm công ty kinh doanh lĩnh vực TMĐT, nếu không có sẽ được đào tạo.

Đã sử dụng thành thạo phần mềm QLNS, ưu tiên thành thạo phần mềm Lark.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc 1 cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính

Có tinh thần trách nhiệm, thông minh, nhanh nhẹn

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng hoạch định, tổ chức công việc cá nhân

Kỹ năng giao tiếp tốt, giỏi Tiếng Anh là lợi thế

Có kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc

Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn

Môi trường làm việc lý tưởng

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ từ Công ty như sau:

Thu nhập: Lương cứng 12 – 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng (thu nhập 15 – 20 triệu)

Lương cứng 12 – 15 triệu

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty

Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin