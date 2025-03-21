Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 152 Phó Đức Chính, Ba Đình, HN, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Giám Đốc trong các cuộc họp với đối tác.

Thực hiện các cuộc gặp gỡ, thuyết trình với khách hàng cùng ban giám đốc.

Liên hệ, chăm sóc đối tác và khách hàng tiềm năng, theo dõi tiến trình hợp tác.

Phối hợp với phòng nhân sự để đăng tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn.

Hỗ trợ việc tiếp nhận và quản lý thông tin ứng viên.

Theo dõi và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp cho Ban Giám Đốc.

Đảm bảo các công việc văn phòng diễn ra suôn sẻ, bao gồm xử lý thư từ, tài liệu, đặt lịch các cuộc họp và sự kiện.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

Giao tiếp tự tin, biết cách nói chuyện và tạo dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng.

Ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: UPTO 12.000.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo bài bản về Kinh doanh, Marketing, Tuyển dụng.

Chế độ phúc lợi toàn diện.

Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.

Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự…

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

