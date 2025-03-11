Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

.
Tham gia các cuộc họp, đàm phán, thương lượng với đối tác Trung Quốc, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và hiệu quả.
Phiên dịch đồng thời hoặc phiên dịch ghi chép trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện liên quan đến công ty.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) để đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình biên phiên dịch.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh, sản xuất trong việc giao tiếp và làm việc với đối tác Trung Quốc.
Đảm bảo chất lượng biên phiên dịch, tuân thủ các quy định về thời gian và độ chính xác của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết lái xe ô tô
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Trung.
Thành thạo tiếng Trung (cả nói và viết), có chứng chỉ tiếng Trung là một lợi thế.
Kỹ năng biên phiên dịch tốt, đảm bảo chính xác và lưu loát.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, hoạt bát, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng tiến độ công việc.
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NHẤT PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà D1 Tập thể Bộ Công An, ngõ 97, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

