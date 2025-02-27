Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 373 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, theo dõi tất cả các mặt hàng của công ty, để lên kế hoạch đặt hàng với các đối tác nước ngoài

- Theo dõi stock hàng nước ngoài hàng ngày

- Biên, phiên dịch tài liệu Pháp – Anh - Việt

- Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu hàng hóa ra – vào - báo cáo cho trưởng phòng và ban giám đốc

- Lập báo cáo theo định kì

- Thực hiện công việc hỗ trợ trưởng phòng, giám sát, quản lý theo yêu cầu của trưởng phòng, Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý ít nhất 2 năm trở lên

- Tiếng pháp thành thạo Nghe ,nói,đọc, viết, tự tin trong giao tiếp

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần cầu tiến và chịu khó trong công việc

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Học hỏi thêm nhiều kỹ năng từ ban lãnh đạo và hưởng nhiều đặc quyền

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

- Lương tháng 13.

- Thưởng cá nhân cuối năm theo năng lực.Tăng lương hàng năm tùy theo năng lực.

- Các ngày lễ, Tết được nghỉ theo quy định của nhà nước quy định.

- Party hàng tuần, tháng, quý,năm…….

- Lương : thương lượng (12- 18tr) + thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin