Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31A nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham mưu, giám sát cho Giám đốc các công việc của bộ phận và quỹ đầu tư tài sản

Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu để hỗ trợ Giám đốc trong quá trình ra quyết định

Lên lịch trình, sắp xếp và quản lý lịch làm việc của Giám đốc

Theo dõi tiến độ các hành động và quyết định được đưa ra trong cuộc họp, theo dõi và giám sát việc thực hiện, đảm bảo các công việc được thực hiện đúng thời hạn

Theo dõi, xem xét, tổng hợp báo cáo và đưa ra ý kiến độc lập về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ trình ký trước khi trình Giám đốc xem xét phê duyệt

Theo dõi, báo cáo, tư vấn Giám đốc trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh và các hoạt động vận hành Công ty..

Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng lập biên bản, các form biểu mẫu tốt

Có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu và báo cáo

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

