Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
- Hà Nội: Số 31A nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tham mưu, giám sát cho Giám đốc các công việc của bộ phận và quỹ đầu tư tài sản
Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu để hỗ trợ Giám đốc trong quá trình ra quyết định
Lên lịch trình, sắp xếp và quản lý lịch làm việc của Giám đốc
Theo dõi tiến độ các hành động và quyết định được đưa ra trong cuộc họp, theo dõi và giám sát việc thực hiện, đảm bảo các công việc được thực hiện đúng thời hạn
Theo dõi, xem xét, tổng hợp báo cáo và đưa ra ý kiến độc lập về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ trình ký trước khi trình Giám đốc xem xét phê duyệt
Theo dõi, báo cáo, tư vấn Giám đốc trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh và các hoạt động vận hành Công ty..
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng lập biên bản, các form biểu mẫu tốt
Có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu và báo cáo
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI