Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp Lễ, Tết.Lương tháng 13, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên Nữ, có trên 2-3 năm kinh nghiệm về kinh doanh dự án; tư vấn, bán hàng mảng bất động sản, kiến trúc nội, ngoại thất.
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và có thái độ cầu tiến trong công việc.
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực
Kỹ năng bán hàng tốt cần được thể hiện qua: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với khách hàng đảm bảo yêu cầu công việc.
Khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề triệt để
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI