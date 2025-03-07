Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Ưu tiên ứng viên Nữ, có trên 2-3 năm kinh nghiệm về kinh doanh dự án; tư vấn, bán hàng mảng bất động sản, kiến trúc nội, ngoại thất.

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và có thái độ cầu tiến trong công việc.

Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Kỹ năng bán hàng tốt cần được thể hiện qua: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với khách hàng đảm bảo yêu cầu công việc.

Khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề triệt để

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

