Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G2 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong công tác quản lý, vận hành showroom ô tô.

-Theo dõi, tổng hợp, phân tích số liệu kinh doanh, lập báo cáo, xây dựng dashboard đánh giá hiệu quả hoạt động của showroom.

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng, chương trình khuyến mãi.

- Kiểm soát, đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng, đề xuất phương án cải thiện.

- Hỗ trợ Giám đốc trong các cuộc họp với đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ kinh doanh và các bộ phận liên quan.

- Quản lý dữ liệu khách hàng, hỗ trợ triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm mua xe.

- Theo dõi thị trường, cập nhật xu hướng ngành ô tô để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kinh doanh, quản trị, tài chính hoặc kỹ thuật ô tô.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

- Có kiến thức về ngành ô tô, nắm bắt được thị trường và sản phẩm.

- Biết lái ô tô, có bằng B2 trở lên.

- Thành thạo Excel, PowerPoint, có khả năng xây dựng báo cáo, thiết kế dashboard trực quan.

- Kỹ năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý công việc linh hoạt.

- Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.

- Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

- Thu nhập khi đạt 100% KPI. Lương cứng không phụ thuộc doanh số

