Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BRM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Toserco, số 273 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Ban Giám đốc (BGĐ) trong việc điều phối, quản lý các hoạt động hàng ngày và thực hiện các công việc liên quan.

Theo dõi tiến độ các dự án, công việc BGĐ đang phụ trách.

Phân tích, tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Kiểm soát và cập nhật các thông báo, chỉ thị từ BGĐ đến phòng ban.

Chuẩn bị tài liệu, biên bản họp, và ghi chép các nội dung quan trọng.

Xử lý tài liệu, thông tin: Soạn thảo công văn, báo cáo, hợp đồng, email và các văn bản liên quan.

Đón tiếp đối tác, khách hàng: Chuẩn bị nội dung và hỗ trợ BGĐ trong các sự kiện, cuộc họp quan trọng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật (ưu tiên) hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về bảo hiểm.

Biết về các văn bản nội bộ như điều lệ, các nghị quyết, các công việc thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, biên bản họp HDQT.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng bảo mật thông tin tốt.

Linh hoạt, nhạy bén và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Sẵn sàng di chuyển đi lại.

Tại Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BRM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực), thưởng và các chính sách phúc lợi hấp dẫn.

Được đào tạo chuyên sâu và phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và cơ hội làm việc với các đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BRM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin