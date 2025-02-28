Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, vận hành hệ thống Spa, Thẩm mỹ, hoạt động nội bộ

Theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động, doanh thu, chi phí của các spa

Kiểm soát chất lượng dịch vụ Hỗ trợ giám sát công trình cải tạo, bảo trì cơ sở vật chất khi cần.

Làm cầu nối giữa Giám đốc với các bộ phận nội bộ, đối tác, nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả vận hành

Làm theo yêu cầu được giao theo chỉ đạo của cáp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ Đại học chuyên ngành Quản lý, nhân sự, kinh doanh

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc Ưu tiên ứng viên có kỹ năng kinh nghiệm lâu năm, ngoại hình ưa nhìn, giao tiép tốt Không giới hạn giới tính, ưu tiên người có chuyên môn về mảng thẩm mỹ

Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành hoặc cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực LCB 10-15tr + Pc + thưởng Thưởng theo hiệu quả quản lý và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Lương tháng thứ 13, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Thưởng vào những dịp lễ tết, sinh nhật, 08/03, 20/10, trà chiều, hiếu hỉ. Du lịch, Team Building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin