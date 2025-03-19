Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch trình, hỗ trợ họp và tổng hợp báo cáo công việc.
Soạn thảo, dịch thuật hợp đồng, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Theo dõi, nhắc nhở tiến độ công việc của các bộ phận theo chỉ đạo.
Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý vận hành, làm việc với đối tác, khách hàng và hoàn thành các công việc được giao khác.
Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi với đối tác Trung Quốc.
Biên dịch tài liệu, hợp đồng, email đảm bảo chính xác và đúng ngữ cảnh.
Hỗ trợ giao tiếp, đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, thư ký, phiên dịch.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên HSK 5 trở lên.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Trung, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng, có hiểu biết về thương mại, xuất nhập khẩu là lợi thế.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, giao tiếp tốt.
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, xử lý công việc tốt.
Có khả năng thích nghi, chịu áp lực tốt và sẵn sàng học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13-15 triệu + thưởng theo kết quả công việc.
Được về sớm, làm remote 2 buổi/tháng.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cơ hội làm việc trực tiếp với quản lý cấp cao và đối tác nước ngoài.
Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Teabreak, Happytime hàng ngày.
Được công ty tài trợ 100% chi phí tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực.
Các hoạt động nội bộ gắn kết, teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

