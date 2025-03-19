Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch trình, hỗ trợ họp và tổng hợp báo cáo công việc.

Soạn thảo, dịch thuật hợp đồng, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Theo dõi, nhắc nhở tiến độ công việc của các bộ phận theo chỉ đạo.

Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý vận hành, làm việc với đối tác, khách hàng và hoàn thành các công việc được giao khác.

Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi với đối tác Trung Quốc.

Biên dịch tài liệu, hợp đồng, email đảm bảo chính xác và đúng ngữ cảnh.

Hỗ trợ giao tiếp, đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, thư ký, phiên dịch.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên HSK 5 trở lên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Trung, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng, có hiểu biết về thương mại, xuất nhập khẩu là lợi thế.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, giao tiếp tốt.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, xử lý công việc tốt.

Có khả năng thích nghi, chịu áp lực tốt và sẵn sàng học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13-15 triệu + thưởng theo kết quả công việc.

Được về sớm, làm remote 2 buổi/tháng.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội làm việc trực tiếp với quản lý cấp cao và đối tác nước ngoài.

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Teabreak, Happytime hàng ngày.

Được công ty tài trợ 100% chi phí tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực.

Các hoạt động nội bộ gắn kết, teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.