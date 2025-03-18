Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham mưu, hỗ trợ giám đốc triển khai các chính sách, hoạt động của công ty

Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất

Tiếp nhận báo cáo của các Trưởng phòng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.

Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức các cuộc họp khi có yêu cầu, chuẩn bị tài liệu, ghi chép nội dung cuộc họp

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kỹ năng lập kế hoạch làm việc và báo cáo công việc

Có hiểu biết về kinh doanh ghế massage là 1 lợi thế

Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin