Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham mưu, hỗ trợ giám đốc triển khai các chính sách, hoạt động của công ty
Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất
Tiếp nhận báo cáo của các Trưởng phòng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc
Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức các cuộc họp khi có yêu cầu, chuẩn bị tài liệu, ghi chép nội dung cuộc họp
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng lập kế hoạch làm việc và báo cáo công việc
Có hiểu biết về kinh doanh ghế massage là 1 lợi thế
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
