Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG THẢO NATURAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp

Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nắm vững các kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG THẢO NATURAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 11.000.000 đồng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG THẢO NATURAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.