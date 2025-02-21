Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ giám đốc duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới (lĩnh vực Freight forwarder, Logistics).

- Theo dõi danh sách khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước theo sự phân phối của giám đốc.

- Phối hợp thực hiện các công việc với văn phòng chính tại Trung Quốc.

- Giúp giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến công việc.

- Thực hiện một số công việc hành chính theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành tiếng Trung, Kinh doanh Quốc tế, Logistics, Quản trị Kinh doanh, các ngành Kinh tế...

- Độ tuổi dưới 35.

- Yêu cầu tiếng Trung tốt (tương đương HSK4 trở lên), tiếng Anh có thể đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, thành thạo tin học Văn phòng.

- Năng động, cởi mở, ham học hỏi, thích nghi và kiên nhẫn.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (chi tiết cụ thể được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

- Lương tháng 13 .. dựa vào tình hình kinh doanh.

- Thưởng các ngày lễ tết, Tea-Time hàng tháng...

- Có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng (CS), nhân viên Sales, nhân viên Khai báo hải quan (Logistics) có kinh nghiệm hỗ trợ và đồng hành trong công việc.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ tận tình trong công việc.

- Du lịch & Tham gia đoạt động Team-building hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

