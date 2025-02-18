Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ Lãnh đạo trong công tác quản lý, triển khai kế hoạch:

- Trợ giúp lãnh đạo duy trì hoạt động điều hành thông qua công tác lập kế hoạch, triển khai các chương

trình, kế hoạch hành động trong nội bộ đơn vị do lãnh đạo phụ trách

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, kiểm soát, đôn đốc công việc của các phòng ban theo các kế hoạch đã đề ra

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, quản lý các ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của đơn vị mình phụ

trách

2. Thẩm định, điều phối, xử lý thông tin theo yêu cầu lãnh đạo:

- Thẩm định, kiểm soát chất lượng văn bản, chứng từ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

- Trực tiếp thực hiện một số báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các công việc đã thống nhất trong các cuộc họp, tổng hợp và báo cáo

lãnh đạo

- Hỗ trợ lãnh đạo truyền đạt thông tin tới các Đơn vị/Phòng ban và các CBNV trong Đơn vị và ngược lại

3. Quản lý lịch trình làm việc của Lãnh đạo:

- Sắp xếp, theo dõi & quản lý kế hoạch làm việc của lãnh đạo với các đơn vị Nội bộ và các Đối tác

- Sắp xếp lịch trình và chuẩn bị tài liệu các chuyến công tác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PP), soạn thảo văn bản, tài liệu

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, hiểu về nghiệp vụ Ngân hàng

- Ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế

3. Kỹ năng/Khả năng

- Khả năng làm việc nhóm & làm việc độc lập, khả năng giao tiếp & truyền thông

- Khả năng quản lý thời gian, khả năng tổ chức sắp xếp công việc, phân tích & tổng hợp thông tin

- Năng động, nhanh nhẹn

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

