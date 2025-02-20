Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty TNHH Hoei VN
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Hoei VN

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Hoei VN

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: từ 15M trở lên

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ Lễ, Tết, BHXH,… các chế độ theo quy định nhà nước.

- Môi trường làm việc trẻ gen Z năng động, thân thiện.

- Công ty của Nhật, sếp tâm lý

- Được đào tạo, học hỏi, nâng cao kỹ năng

- Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tham gia các cuộc họp, làm biên bản cuộc họp
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Ban Giám Đốc
- Làm báo cáo, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các công việc của các phòng ban khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (Phòng Kinh doanh, Phòng Thu mua, Phòng Sản xuất)
- Đề xuất, lên các phương án cải thiện, cải tiến, đánh giá để phát triển theo định hướng của công ty
- Một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoei VN

Công ty TNHH Hoei VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

