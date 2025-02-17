Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Trợ lý giám đốc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Quy hoạch quy trình lập kế hoạch cân đối tài chính toàn công ty và quy trình lập kế hoạch dòng tiền
+ Tối ưu quan hệ và giao dịch với các tổ chức tài chính liên quan đến: chuyển tiền, bảo lãnh, thư tín dụng, chiết khấu bộ chứng từ, xuất trình chứng từ; nhờ thu, giải ngân, thu nợ
+ Cân đối kế hoạch thanh toán trước khi trình cấp phê duyệt, cân đối và sử dụng nguồn tiền ngoại tệ
+ Thực hiện báo cáo quản trị vốn lưu động, vốn lưu động ròng hàng tháng; xây dựng chỉ tiêu chuẩn, lập kế hoạch triển khai và theo dõi thực hiện để đáp ứng các chỉ tiêu này.
+ Phân tích các báo cáo tài chính, kế toán; đề xuất giải pháp tối ưu tình hình tài chính toàn công ty lành mạnh
+ Thực hiện các yêu cầu của TĐV và cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp Đại học chính quy.
Ưu tiên: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.... các chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp...
Có kiến thức chuyên sâu về tài chính: Phân tích Tài chính, Quản lý ngân sách, Quản lý dòng tiền, Quản lý rủi ro tài chính, Kiến thức về đầu tư, Kiến thức về thuế.....
Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Phụ trách Tài chính/Trưởng/Phó phòng Tài chính ở Công ty có quy mô >= 200 nhân sự
Ưu tiên ứng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Đầu tư, thi công xây lắp và thương mại xuất nhập khẩu.
Kỹ năng ưu tiên: Kỹ năng lập kê hoạch, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng phân tích,Kỹ năng tổng hợp số liệu nhanh, chính xác, khoa học
Linh hoạt, giao tiếp, phối hợp tốt với các phòng ban và đối tác.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính đề hoàn thành công việc

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cấp bậc: Từ 25 triệu+++
Chế độ thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thi đua khen thưởng 4 lần/ năm, lương tháng thứ 13+++, Review lương hàng năm...
Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)
Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....
Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
Máy tính bàn/ laptop công ty cấp cho CBNV theo nhu cầu công việc,
Ca làm việc tự chọn: Trong ngày có Ca 1: 7h50p- 16h40p, Ca 2: 8h30p-17h40p. Nghỉ trưa cố định từ 12h-13h20p.
Làm từ thứ 2- thứ 6 + 01 thứ 7 trong tháng hưởng thêm lương (Thứ 7 vui vẻ, Khuyến khích CBNV cho con đến công ty, nhà bếp sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các bé)
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14/176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

