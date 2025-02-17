Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm vững các kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

