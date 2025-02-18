Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
- Hà Nội: 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOMI
Chuyên nhập khẩu và phân phối ngành hàng FMCG (nhãn hàng bánh Julie’s và nhiều nhãn hàng khác,…)
Mô tả công việc:
• Làm Video ngắn và hình ảnh sản phẩm phù hợp để đăng trên Facebook, Youtube, Tiktok.
• Biết sử dụng các công cụ AI để làm Video và hình ảnh quảng cáo để đăng trên Facebook, Youtube, Tiktok.
• Tương tác với các khách hàng gói quà Tết, thông qua các hội nhóm Facebook,…
• Quản lý, chăm sóc khách hàng, theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo,...
• Quảng bá các sản phẩm của Công ty lên các diễn đàn chuyên ngành, mạng xã hội,…
• Xây dựng kế hoạch content tháng/ quý theo các chiến dịch Marketing,..
• Hỗ trợ phòng kinh doanh tiếp cận nguồn khách hàng mới.
• Kết nối mạng xã hội, sự kiện, hội thảo và các phương tiện tương tự khác...
• Xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng...
• Tìm kiếm hướng kinh doanh mới và tư vấn xu hướng kinh doanh mới hàng năm.
