Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOMI
Chuyên nhập khẩu và phân phối ngành hàng FMCG (nhãn hàng bánh Julie’s và nhiều nhãn hàng khác,…)
Mô tả công việc:
• Làm Video ngắn và hình ảnh sản phẩm phù hợp để đăng trên Facebook, Youtube, Tiktok.
• Biết sử dụng các công cụ AI để làm Video và hình ảnh quảng cáo để đăng trên Facebook, Youtube, Tiktok.
• Tương tác với các khách hàng gói quà Tết, thông qua các hội nhóm Facebook,…
• Quản lý, chăm sóc khách hàng, theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo,...
• Quảng bá các sản phẩm của Công ty lên các diễn đàn chuyên ngành, mạng xã hội,…
• Xây dựng kế hoạch content tháng/ quý theo các chiến dịch Marketing,..
• Hỗ trợ phòng kinh doanh tiếp cận nguồn khách hàng mới.
• Kết nối mạng xã hội, sự kiện, hội thảo và các phương tiện tương tự khác...
• Xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng...
• Tìm kiếm hướng kinh doanh mới và tư vấn xu hướng kinh doanh mới hàng năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 184-186 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job309501
