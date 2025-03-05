Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 270 Đường Số 2, Khu Phố Thống Nhất, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý lịch trình hàng ngày
Soạn thảo và chuẩn bị tài liệu, báo cáo
Tham gia và ghi chép biên bản cuộc họp
Tổ chức và quản lý các sự kiện, cuộc họp
Liên lạc và xử lý công việc với các bộ phận khác trong công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí trợ lý giám đốc hoặc tương đương
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt
Sử dụng thành thạo Microsoft Office
Tiếng Anh giao tiếp ( Nếu có)
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Thưởng theo hiệu quả công việc
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL
