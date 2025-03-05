Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 270 Đường Số 2, Khu Phố Thống Nhất, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý lịch trình hàng ngày

Soạn thảo và chuẩn bị tài liệu, báo cáo

Tham gia và ghi chép biên bản cuộc họp

Tổ chức và quản lý các sự kiện, cuộc họp

Liên lạc và xử lý công việc với các bộ phận khác trong công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí trợ lý giám đốc hoặc tương đương

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt

Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tiếng Anh giao tiếp ( Nếu có)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Thưởng theo hiệu quả công việc

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL

