Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hành chính, tổng hợp báo cáo

- Sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị tài liệu họp

- Hỗ trợ liên hệ với đối tác, xử lý công việc theo chỉ đạo

- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ: theo dõi thu chi, lập báo cáo tài chính nội bộ, đối chiếu công nợ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh

- Giao tiếp tốt, sắp xếp công việc khoa học

-️ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

-️ Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kế toán nội bộ là một lợi thế

-️ Cẩn thận, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận + thưởng theo hiệu quả công việc

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Hỗ trợ công tác phí, ăn trưa, xăng xe, điện thoại

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin