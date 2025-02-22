Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Phương Đông, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lí các đầu mục công việc và nhắc việc cho Giám đốc;
- Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc các quyết định, giải pháp xử lý công việc;
- Giám sát tiến độ và việc thực hiện công việc của các phòng ban;
- Tổng hợp, kiểm tra các báo cáo hoạt động từ các phòng ban (kinh doanh, kế hoạch sản xuất, sản xuất...);
- Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công việc điều hành, quản lý các phòng ban và đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề phát sinh;
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc đề xuất và thực hiện mục tiêu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao phó;
- Địa điểm làm việc: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing,… các trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Quốc gia, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân,…
- Giới tính: nữ
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kiến thức nền về marketing
- Có thể đi công tác xa;
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn;
- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có khả năng sắp xếp công việc khoa học;
- Chủ động, trung thực và có trách nhiệm với công việc của mình.

Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000vnđ
- Phụ cấp thêm theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của Nhà Nước;
- Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc;
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc;
- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc;
- Có cơ hội được gặp gỡ và làm quen với nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành thời trang, truyền thông, giải trí;
- Xét tăng lương 01 - 02 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 70 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

