Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Các KV trên địa bàn Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, phát triển các kênh bán hàng tại địa bàn của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc theo mảng kinh doanh phụ trách, đảm bảo đúng quy định của VietABank và quy định của Pháp luật.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, tình trạng nợ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, tính tuân thủ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc của mảng kinh doanh phụ trách.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác nguồn nhân lực của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc của các Đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp.
- Giúp Giám đốc Chi nhánh thực hiện thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan ban ngành tại địa bàn hoạt động của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
- Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Giám đốc Khối/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nhân sự thuộc mảng kinh doanh phụ trách.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh cho Giám đốc Chi nhánh thuộc mảng phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

