Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, phát triển các kênh bán hàng tại địa bàn của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc theo mảng kinh doanh phụ trách, đảm bảo đúng quy định của VietABank và quy định của Pháp luật.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, tình trạng nợ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, tính tuân thủ của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc của mảng kinh doanh phụ trách.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác nguồn nhân lực của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc của các Đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp.

- Giúp Giám đốc Chi nhánh thực hiện thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan ban ngành tại địa bàn hoạt động của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Giám đốc Khối/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nhân sự thuộc mảng kinh doanh phụ trách.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh cho Giám đốc Chi nhánh thuộc mảng phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, lãnh đạo cấp trên.