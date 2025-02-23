Tuyển Trợ lý giám đốc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa the nine, phạm văn đồng, mai dịch, cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng.
Phiên dịch trong các cuộc họp, giao dịch với khách hàng
Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức.
Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình ưa nhìn, có thể đi công tác thường xuyên
Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận và tỉ mỉ
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận.
- Hỗ trợ ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 5.000 VNĐ/ngày
- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng thông qua hướng dẫn và đào tạo trong công việc.
- Được sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc (Macbook, Gopro, Sony…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
