Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và Triển khai kế hoạch Kinh Doanh

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh

• Phát triển kế hoạch kinh doanh: Xây dựng và triển khai các kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

• Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng, và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để định hướng kế hoạch kinh doanh của bộ phận.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn: như chính sách công nợ, hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi… Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.

• Phân tích hiệu quả kinh doanh: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và hoạt động kinh doanh, điều chỉnh khi cần thiết để tối ưu hóa kết quả.

2. Quản lý công tác Kinh doanh, Bán hàng và Phát triển thị trường

• Điều hành, quản lý các phòng kinh doanh: xây dựng chỉ tiêu, quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đạt được theo kế hoạch.

• Quản lý đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, Giám sát kinh doanh đảm bảo họ có đủ kỹ năng và động lực để đạt được mục tiêu kinh doanh.

• Đánh giá hiệu suất: Thực hiện đánh giá hiệu suất của đội ngũ kinh doanh và đề xuất các biện pháp cải tiến