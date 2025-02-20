Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà GELEX TOWER

- 52 Lê Đại Hành

- Quận Hai Bà Trưng

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và Triển khai kế hoạch Kinh Doanh
• Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh
• Phát triển kế hoạch kinh doanh: Xây dựng và triển khai các kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
• Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng, và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để định hướng kế hoạch kinh doanh của bộ phận.
• Xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn: như chính sách công nợ, hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi… Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.
• Phân tích hiệu quả kinh doanh: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và hoạt động kinh doanh, điều chỉnh khi cần thiết để tối ưu hóa kết quả.
2. Quản lý công tác Kinh doanh, Bán hàng và Phát triển thị trường
• Điều hành, quản lý các phòng kinh doanh: xây dựng chỉ tiêu, quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đạt được theo kế hoạch.
• Quản lý đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, Giám sát kinh doanh đảm bảo họ có đủ kỹ năng và động lực để đạt được mục tiêu kinh doanh.
• Đánh giá hiệu suất: Thực hiện đánh giá hiệu suất của đội ngũ kinh doanh và đề xuất các biện pháp cải tiến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà văn phòng Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuâ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

