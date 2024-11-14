Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu dân cư Kiến Á, Phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý đơn hàng:

Thực hiện, quản lý, theo dõi việc thực hiện các đơn hàng với khách hàng từ khâu tiếp nhận thông tin đến lúc hoàn tất việc thanh toán giao hàng.

Tư vấn bán hàng qua nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube và các sàn TMĐT

Tiếp nhận, xử lý các sự cố xảy ra (nếu có) liên quan đến đơn hàng kể cả lúc trước, trong và sau khi đơn hàng hoàn tất.

2. Tạo dựng mối quan hệ khách hàng:

Theo dõi, đánh giá chung về tình hình đặt hàng của khách hàng.

Liên hệ, chăm sóc khách hàng để phát triển mối quan hệ, hỗ trợ kinh doanh nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng đối với ngành hàng kinh doanh.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xác nhận các khiếu nại của khách hàng, đảm bảo rằng các giải pháp giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của công ty. Đảm bảo giải quyết các khiếu nại hoặc xung đột về lợi ích nếu có với khách hàng nhanh chóng nhất có thể trong quyền hạn cho phép nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

3. Quản lý thanh toán/công nợ khách hàng:

Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi/quản lý công nợ khách hàng, đảm bảo công nợ khách hàng không vượt quá định mức quy định của công ty.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến hỗ trợ thanh toán (chi phí công tác, chi phí thị trường, chi phí đầu tư) cho bộ phận kinh doanh.

Kiểm tra chứng từ thanh toán, đảm bảo độ chính xác của chứng từ thanh toán.

4. Quản lý dữ liệu/văn bản:

Tổng hợp và quản lý dữ liệu khách hàng/ thị trường/đối thủ đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và bảo mật như tài sản quan trọng của công ty.

Soạn thảo và quản lý các Hợp đồng dịch vụ/hàng hóa, chứng từ liên quan đến sản phẩm và công ty theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trợ lý kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng.

Giới tính: Nữ

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, gõ phím nhanh.

Giao tiếp tự tin qua điện thoại, giọng nói dễ nghe.

Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận.

Có khả năng làm việc nhóm, chủ động phối hợp.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trong thời gian thử việc: 85% mức lương cứng.

Lương sau khi ký hợp đồng chính thức: 8,0000,000-10,000,000đ/tháng.

Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng 4 sau khi ký hợp đồng chính thức.

Được thưởng thêm nếu hoàn thành tốt công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, công việc ổn định lâu dài.

Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH

