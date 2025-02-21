Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo nội qui công ty và qui định của nhà nước. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

1. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công việc hành chính như sắp xếp tài liệu, thống kê dữ liệu, sắp xếp lịch họp;

2. Phụ trách tiếp khách, nghe điện thoại, trả lời email;

3. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích thông tin; 4. Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành cụ thể;

2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao;

3. Thành thạo các phần mềm văn phòng, có khả năng diễn đạt tốt bằng văn bản;

4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

