Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo nội qui công ty và qui định của nhà nước. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, Huyện Bắc Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công việc hành chính như sắp xếp tài liệu, thống kê dữ liệu, sắp xếp lịch họp;
2. Phụ trách tiếp khách, nghe điện thoại, trả lời email;
3. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích thông tin; 4. Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành cụ thể;
2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao;
3. Thành thạo các phần mềm văn phòng, có khả năng diễn đạt tốt bằng văn bản;
4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
