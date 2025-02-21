Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo nội qui công ty và qui định của nhà nước. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công việc hành chính như sắp xếp tài liệu, thống kê dữ liệu, sắp xếp lịch họp;
2. Phụ trách tiếp khách, nghe điện thoại, trả lời email;
3. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích thông tin; 4. Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành cụ thể;
2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao;
3. Thành thạo các phần mềm văn phòng, có khả năng diễn đạt tốt bằng văn bản;
4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô 11-12 - Lô B6 - Đường N2 - Khu công nghiệp KSB - Xã Đất Cuốc - Huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

