Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ÔTÔ VIG NEW ENERGY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: LCB thoả thuận theo năng lực + Hỗ trợ nhà máy + Hỗ trợ chốt sale + Lương doanh số + Thưởng KPI. Thu nhập hấp dẫn từ 50 triệu đến (không giới hạn). Thưởng hiệu quả kinh doanh, vượt chỉ tiêu tháng, quý, năm. Được ký HĐLĐ chính thức và tham gia BHXH đầy đủ. Thưởng lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, team building Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Đội ngũ quản lí nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo. Có cơ hội thăng tiến cao trong s, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Làm việc khách hàng tiềm năng là người Trung để giới thiệu sản phẩm xe của Công ty bằng Tiếng Trung ;

Hỗ trợ các bạn sale Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ về mặt hồ sơ thủ tục để lên hợp đồng khi có yêu cầu từ khách hàng là hợp đồng song ngữ Trung - Việt để chốt deal với khách hàng.

Đàm phán, phiên dịch ký kết hợp đồng với khách hàng kể cả người VN và khách người Trung Quốc;

Lên kế hoạch tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng hằng ngày

Chăm sóc các khách hàng trước, trong và sau bán

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán.

Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất

Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh do giám sát nhóm hoặc Trưởng phòng kinh doanh giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ/, từ trung cấp trở lên, trình độ tiếng Trung tương đương HSK3 trở lên

Có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, hoạt bát, nhanh nhẹ và năng động

Tin học văn phòng cơ bản

Có kinh nghiệm làm trợ lý kinh doanh là 1 lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán bằng Tiếng Trung.

Có bằng lái xe B2 là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ÔTÔ VIG NEW ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÔTÔ VIG NEW ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin